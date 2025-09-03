Patrika LogoSwitch to English

बरेली

बीसी घोटाला: 18 लाख डूबे, पैसे मांगने पर निवेशक को दी जान से मारने की धमकी, 4 पर एफआईआर

इज्जतनगर इलाके में बीसी (कमेटी) के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। सुर्खा बानखाना निवासी फैजी अली की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उसने और उसके परिवार ने पांच साल तक बालाजी बीसी ग्रुप में रकम जमा की, लेकिन समय पूरा होने पर पैसे लौटाने के बजाय संचालक ने धमकियां देना शुरू कर दीं।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 03, 2025

बरेली। इज्जतनगर इलाके में बीसी (कमेटी) के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। सुर्खा बानखाना निवासी फैजी अली की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उसने और उसके परिवार ने पांच साल तक बालाजी बीसी ग्रुप में रकम जमा की, लेकिन समय पूरा होने पर पैसे लौटाने के बजाय संचालक ने धमकियां देना शुरू कर दीं।

पीड़ित फैजी अली का कहना है कि उसने परिवार के साथ मिलकर कुल छह बीसी डाली थी। मई 2025 में इनका समय पूरा हुआ तो उसकी करीब 18 लाख 30 हजार रुपये की राशि निकलनी थी। जब उसने पैसे मांगे तो ग्रुप संचालक विजय कुमार ने जून में रकम देने का वादा किया, लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा। फोन मिलाने पर कॉल उठाना भी बंद कर दिया।

फैजी अली का आरोप है कि 17 अगस्त को जब वह विजय कुमार के घर रुपये मांगने गया तो उसकी पत्नी ने कपिल असनानी और जितेंद्र उर्फ जीतू असनानी को बुला लिया। दोनों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और धमकी दी कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, अगर दोबारा मांगने आए तो जान से हाथ धो बैठोगे।

पीड़ित ने घटना की तहरीर थाना इज्जतनगर में दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 12:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बीसी घोटाला: 18 लाख डूबे, पैसे मांगने पर निवेशक को दी जान से मारने की धमकी, 4 पर एफआईआर

