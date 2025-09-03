बीसी घोटाला: 18 लाख डूबे, पैसे मांगने पर निवेशक को दी जान से मारने की धमकी, 4 पर एफआईआर

पीड़ित फैजी अली का कहना है कि उसने परिवार के साथ मिलकर कुल छह बीसी डाली थी। मई 2025 में इनका समय पूरा हुआ तो उसकी करीब 18 लाख 30 हजार रुपये की राशि निकलनी थी। जब उसने पैसे मांगे तो ग्रुप संचालक विजय कुमार ने जून में रकम देने का वादा किया, लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा। फोन मिलाने पर कॉल उठाना भी बंद कर दिया।