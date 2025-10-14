फतेहगंज पश्चिमी में बीडीए की बड़ी कार्रवाई, तीन अवैध कॉलोनियां ढहाईं, दो इमारतों पर लगी सील

इसी के साथ टीम ने बिना मानचित्र पास कराए किए जा रहे निर्माणों पर भी कार्रवाई की। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में दौलत राम गुप्ता और राजेश सिंह द्वारा व्यावसायिक व आवासीय इमारतों का निर्माण कराया जा रहा था। दोनों भवनों को बीडीए ने सील कर दिया। कार्रवाई बीडीए के अवर अभियंता संदीप कुमार, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और प्रवर्तन टीम की निगरानी में की गई।