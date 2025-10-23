बरेली की जेल में भाई दूज की मिठास, बहनों ने भाईयों को तिलक और मिठाई देकर मनाया त्योहार

बरेली। भाई दूज का त्योहार जेल परिसर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुवार सुबह से ही जिला और सेंट्रल जेल के परिसर में बहनों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई, जिससे जेल परिसर में रौनक देखते ही बन रही थी। बहनों ने अपने भाईयों के माथे पर तिलक किया, उन्हें मिठाई खिलाई और गले लगाकर भावुक कर दिया। इस दौरान 674 बंदियों से मिलने 1005 महिलाएं और 440 बच्चे जेल पहुंचे।
जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विपिन मिश्रा ने बताया कि सुबह से ही बहनों की लंबी लाइन लगी रही। कुछ बहनों ने थाली में दीपक सजाए थे, तो कुछ मिठाई लेकर खड़ी थीं। सभी के चेहरे पर अपने भाई से मिलने की खुशी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। जेल प्रशासन की निगरानी में बहनों को एक-एक कर अंदर जाने दिया गया। वहां उन्होंने भाईयों के माथे पर तिलक कर आरती उतारी और मिठाई खिलाई।
बहनों ने इस मौके पर भगवान से यह दुआ की कि उनके भाई जल्द जेल से रिहा होकर फिर से परिवार के साथ सामान्य जीवन जी सकें। कई बहनों ने कहा कि यह दिन उनके लिए बहुत भावुक करने वाला है, क्योंकि साल में बस यही एक मौका मिलता है जब वे अपने भाई से आमने-सामने मिलती हैं।
जेल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जेल अधीक्षक ने बताया कि ऐसे अवसर बंदियों के मनोबल को बढ़ाने और पारिवारिक रिश्तों की डोर मजबूत करने का काम करते हैं। पूरे जेल परिसर में भाई-बहन के स्नेह और अपनापन का दृश्य देखते ही बन रहा था।
