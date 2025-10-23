बरेली की जेल में भाई दूज की मिठास, बहनों ने भाईयों को तिलक और मिठाई देकर मनाया त्योहार

जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विपिन मिश्रा ने बताया कि सुबह से ही बहनों की लंबी लाइन लगी रही। कुछ बहनों ने थाली में दीपक सजाए थे, तो कुछ मिठाई लेकर खड़ी थीं। सभी के चेहरे पर अपने भाई से मिलने की खुशी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। जेल प्रशासन की निगरानी में बहनों को एक-एक कर अंदर जाने दिया गया। वहां उन्होंने भाईयों के माथे पर तिलक कर आरती उतारी और मिठाई खिलाई।