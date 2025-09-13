जनता को बड़ी राहत: लोक अदालत में निपटे ढाई लाख से ज्यादा मुकदमे, 29 करोड़ से अधिक की राशि पर बनी सहमति

-सत्र न्यायालय : 485 मामलों में निपटारा, 7,300 जुर्माना।

-दीवानी न्यायालय : 67,162 मामलों में फैसला, 29.52 लाख जुर्माना।

-फौजदारी न्यायालय : 5,086 मामलों में निस्तारण, 14.49 लाख जुर्माना।

-पारिवारिक अदालत : 170 दंपतियों के बीच सुलह, जिनमें 8 जोड़े समझौते के बाद अलग हुए।

-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण : 214 मामलों का निपटारा, 10.75 करोड़ का मुआवजा।

-वाणिज्यिक अदालत : 9 मामलों में 1.38 करोड़ की समझौता राशि।

-श्रम न्यायालय व कार्यालय : कुल 38 मामलों में करीब 4.25 करोड़ पर बनी सहमति।

-नगर निगम : 10,489 मामलों का निपटारा।

-पुलिस विभाग : 1,34,053 मामलों में समझौता, जिनमें 34,413 ई-चालानों से 3.78 करोड़ की वसूली।

-परिवहन विभाग : 1,051 मामलों का निस्तारण, 10.20 लाख समझौता।

-उपभोक्ता फोरम : 8 मामलों का निपटारा, 2.40 लाख पर समझौता।

-अन्य विभाग : बीडीए, स्वास्थ्य, पंचायत राज, कैनाल कोर्ट और बीएसएनएल के भी सैकड़ों मामलों का निपटारा हुआ। वहीं लोक अदालत में 1,418 बैंक ऋण मामलों का निपटारा हुआ और बैंकों ने 8.85 करोड़ रुपये की रकम वसूल की। इसके लिए परिसर में विशेष कैम्प लगाए गए थे।