83 लाख की सड़क में बड़ा घोटाला: जीएसबी गायब, नाली का ढाल उल्टा, ठेकेदार को थमाया नोटिस

इस परियोजना का ठेका सत्यसांई फर्म को दिया गया था। निर्माण के शुरुआती चरण में ही स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि नाली जगह-जगह धंस रही है और टाइल्स बैठ रही हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नगर आयुक्त ने संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर दिया और सड़क को तुरंत उखाड़कर दोबारा सही मानक के अनुसार बनाने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि जनता के पैसों से किए जा रहे कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसे निर्माण कार्यों की कड़ी जांच होगी।