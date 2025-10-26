बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश: दिल्ली–उत्तराखंड में चोरी कर बरेली में बेचते थे बाइक, तीन गिरफ्तार, 6 बाइक बरामद

पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। बारादरी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन शातिर चोरों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 6 चोरी की बाइक बरामद हुई हैं। ये चोर दिल्ली, उत्तराखंड और बरेली समेत आसपास के जिलों में बाइक चोरी कर उनकी पहचान मिटाकर देहात में बेचते थे। पुलिस अब फरार साथी की तलाश में जुट गई है।
शनिवार देर रात बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे के नेतृत्व में सेटेलाइट चौकी प्रभारी विनय बहादुर सिंह और रुहेलखंड चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज टीम के साथ बीसलपुर चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। जब उनसे बाइक के कागज मांगे गए तो वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके।
सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने बाइक चोरी की बात कबूल कर ली। पकड़े गए आरोपियों की पहचान करन उर्फ बिल्लू और चंद्रप्रकाश उर्फ अरविंद शर्मा, दोनों निवासी जोगी नवादा के रूप में हुई। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने पांच चोरी की बाइक बरामद की हैं।
इसी बीच रविवार को पुलिस ने डीडीपुरम पार्क के पीछे चेकिंग के दौरान एक और युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। उसकी पहचान रितेश यादव निवासी परतापुर, थाना बिथरी चैनपुर के रूप में हुई। जांच में पता चला कि उसने शाहजहांपुर बस अड्डे से बाइक चोरी की थी और बरेली में घूमते हुए उसे बेचने की फिराक में था।
पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे अपने फरार साथी सर्वेश कश्यप निवासी अगरास, थाना फतेहगंज पश्चिमी के साथ दिल्ली, उत्तराखंड और बरेली के आसपास के इलाकों में भीड़भाड़ वाले स्थानों से बाइक चोरी करते थे। चोरी की बाइक की नंबर प्लेट बदलकर और इंजन–चेचिस नंबर मिटाकर वे देहात या दूसरे जिलों में उन लोगों को बेच देते थे जो बाइक काटकर तीन पहिया लोडिंग वाहन बनाते थे।
पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। गिरफ्तारी टीम में थाना प्रभारी धनंजय पांडे, चौकी प्रभारी विनय बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज, उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार, आरक्षी रोहित कुमार और आरक्षी निखिल तिवारी शामिल रहे।
