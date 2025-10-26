बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश: दिल्ली–उत्तराखंड में चोरी कर बरेली में बेचते थे बाइक, तीन गिरफ्तार, 6 बाइक बरामद

शनिवार देर रात बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे के नेतृत्व में सेटेलाइट चौकी प्रभारी विनय बहादुर सिंह और रुहेलखंड चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज टीम के साथ बीसलपुर चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। जब उनसे बाइक के कागज मांगे गए तो वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके।