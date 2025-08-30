भाजपा विधायक की विवादित पोस्ट वायरल, राहुल गांधी को बताया ‘मंदबुद्धि बालक’ दूसरी पोस्ट में लिखा ये

डॉ. आर्य ने दो दिन पहले राहुल गांधी की फोटो फेसबुक वॉल पर डालकर लिखा था कि कैसे सौंप दें तेरे हाथों में वतन ये हिंदुस्तान का… हमने देखा है तेरी रैलियों में झंडा पाकिस्तान का। यह पोस्ट वायरल होते ही दर्जनों यूजर्स ने उन पर सवाल दागने शुरू कर दिए। कई ने इसे चुनावी चाल बताया तो कुछ ने आपत्ति जताई। दबाव बढ़ते ही विधायक ने एक और पोस्ट डालकर राहुल पर प्रधानमंत्री की डिग्री वाले बयान को लेकर तंज कसा और उन्हें मंदबुद्धि बालक कह दिया।