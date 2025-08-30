भाजपा विधायक की विवादित पोस्ट वायरल, राहुल गांधी को बताया ‘मंदबुद्धि बालक’ दूसरी पोस्ट में लिखा ये

बरेली। नवाबगंज से भाजपा विधायक डॉ. एमपी आर्य की फेसबुक पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टोपी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी और उस पर तीखी टिप्पणी भी लिखी। इसके बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई तो विधायक ने दूसरी पोस्ट करके राहुल गांधी को मंदबुद्धि बालक कह दिया।
डॉ. आर्य ने दो दिन पहले राहुल गांधी की फोटो फेसबुक वॉल पर डालकर लिखा था कि कैसे सौंप दें तेरे हाथों में वतन ये हिंदुस्तान का… हमने देखा है तेरी रैलियों में झंडा पाकिस्तान का। यह पोस्ट वायरल होते ही दर्जनों यूजर्स ने उन पर सवाल दागने शुरू कर दिए। कई ने इसे चुनावी चाल बताया तो कुछ ने आपत्ति जताई। दबाव बढ़ते ही विधायक ने एक और पोस्ट डालकर राहुल पर प्रधानमंत्री की डिग्री वाले बयान को लेकर तंज कसा और उन्हें मंदबुद्धि बालक कह दिया।
विधायक की इस पोस्ट पर यूजर्स लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
-अनिल कुमार ने लिखा आपको हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर जिताया है, ऐसी बातें मत कीजिए।
-विपिन बोले अगर राहुल गांधी गलत हैं तो आपकी सरकार उन्हें जेल क्यों नहीं भेजती?
-भगवन सरन ने कटाक्ष किया फेसबुक पोस्ट छोड़िए, किसानों का बकाया दिलाइए।
-देवेंद्र ने लिखा पीएम की डिग्री सही है तो दिखाने में दिक्कत क्या है?
कुछ समर्थकों ने विधायक की बात का समर्थन भी किया, लेकिन ज्यादातर टिप्पणियों में उन्हें घेरा गया।
दोनों पोस्ट के स्क्रीनशॉट अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले आई यह पोस्ट भाजपा खेमे में भी कानाफूसी का कारण बन गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डॉ. एमपी आर्य की यह बयानबाजी सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकती है।