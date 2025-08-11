देशभक्ति में ओतप्रोत हुई भाजपा, दो मंडलों में निकली तिरंगा यात्रा

बांके बिहारी मंडल की तिरंगा यात्रा शहीद पंकज अरोड़ा चौक से शुरू हुई। भारत माता के जयकारों के बीच यात्रा भारत माता मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा में महापौर डॉ. उमेश गौतम, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हर्षवर्धन आर्य, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, गुलशन आनंद, अनिल कुमार एडवोकेट, श्रुति गंगवार, डॉ. विमल भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष मोहित अरोड़ा, देवेंद्र जोशी, विष्णु शर्मा, मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, विक्रम शर्मा, विपिन भास्कर, अजय चौहान, राजकिशोर कश्यप, योगेश कुमार, अमन सक्सेना, सतीश कतिव, शशि सक्सेना और राजीव गुप्ता समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे।