भाजपा का राष्ट्रगीत महोत्सव: 7 नवंबर को देश के 150 शहरों में एक साथ गूंजेगा वंदे मातरम्

अधीर सक्सेना ने कहा वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत नहीं, यह भारत की आत्मा की आवाज़ है। यही गीत था जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देश को आज़ादी की राह दिखाई। आज भी यह गीत हर भारतीय के भीतर देशभक्ति, एकता और समर्पण की भावना जगाता है। कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र जोशी ने बताया कि 8 से 15 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों में वंदे मातरम् के सामूहिक गायन, सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।