रुहेलखंड विश्वविद्यालय में भाजपा का युवा सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हुंकार, बोले— अब युवा नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे

सम्मेलन के दौरान भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आज का युवा मोदी सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, विधायक डीसी वर्मा, श्याम बिहारीलाल, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, कुंवर महाराज सिंह, पवन शर्मा और जिला मीडिया प्रभारी अंकित माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।