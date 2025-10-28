रुहेलखंड विश्वविद्यालय में भाजपा का युवा सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हुंकार, बोले— अब युवा नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे

सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (फाेटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि “आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत युवा हैं, जो न केवल राजनीति की रीढ़ हैं बल्कि दिशा बदलने की क्षमता भी रखते हैं।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। “अब युवा नौकरी की तलाश में नहीं, बल्कि दूसरों को नौकरी देने का हौसला रखता है। भाजपा सरकार ने युवाओं के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है,” चौधरी ने कहा।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकारों में युवाओं को नौकरी पाने के लिए धांधली और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ‘मेक इन इंडिया’ और स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाएं, देश में बनी वस्तुओं को प्राथमिकता दें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
सम्मेलन के दौरान भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आज का युवा मोदी सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, विधायक डीसी वर्मा, श्याम बिहारीलाल, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, कुंवर महाराज सिंह, पवन शर्मा और जिला मीडिया प्रभारी अंकित माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार सहित पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में भारत विकसित अभियान और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व महापौर और पूर्व विधायक स्वर्गीय कुंवर सुभाष पटेल की प्रथम पुण्यतिथि पर रूहेलखंड विश्वविद्यालय के पीछे स्थित निशांत पटेल मेमोरियल स्टेडियम जाकर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सुभाष पटेल जनता के सच्चे सेवक थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में शहर के विकास के लिए मिसाल कायम की थी।
