सगे भाइयों में खूनी संघर्ष… बिजली का आधा बिल मांगने पर छोटे भाई ने सीने में भाला घोंपा, फिर हुआ ये

बीच-बचाव करने पहुंचे जयपाल के बेटे सौरभ और बेटी सिमरन को भी नहीं बख्शा गया। आरोप है कि इस दौरान विशाल ने सिमरन को गलत नीयत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। जब जयपाल ने पुलिस में शिकायत की बात कही तो आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। हमले में जयपाल, उसकी मां, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पीड़ित परिवार ने कैंट थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।