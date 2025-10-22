Patrika LogoSwitch to English

बरेली

सगे भाइयों में खूनी संघर्ष… बिजली का आधा बिल मांगने पर छोटे भाई ने सीने में भाला घोंपा, फिर हुआ ये

कैंट थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम बिजली के बिल को लेकर दो सगे भाइयों के बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि विवाद के दौरान छोटे भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर बड़े भाई और उसके परिवार पर लाठी-डंडों व भाले से हमला कर दिया।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 22, 2025

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम बिजली के बिल को लेकर दो सगे भाइयों के बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि विवाद के दौरान छोटे भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर बड़े भाई और उसके परिवार पर लाठी-डंडों व भाले से हमला कर दिया। इस दौरान बेटी से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है।

थाना क्षेत्र के ग्राम बारी नगला निवासी जयपाल का कहना है कि उसके घर पर भाई जगदीश के साथ एक ही बिजली का मीटर लगा हुआ है। हर महीने आने वाले बिल का पैसा देने में जगदीश टालमटोल करता है और अलग मीटर लगवाने से भी मना करता है। मंगलवार शाम करीब छह बजे जब जयपाल ने आधा बिल देने को कहा तो विवाद शुरू हो गया।

आरोप है कि इसी बात पर जगदीश, उसकी पत्नी गोमती और दोनों बेटे राहुल व विशाल भड़क गए। चारों ने मिलकर जयपाल और उसकी मां राधिका को गालियां देना शुरू कर दीं। जब उन्होंने विरोध किया तो लाठी-डंडे और भाले लेकर हमला बोल दिया। जयपाल ने बताया कि भाई जगदीश ने उसके सीने में भाले से वार किया, जिससे गहरी चोट आ गई।

बीच-बचाव करने पहुंचे जयपाल के बेटे सौरभ और बेटी सिमरन को भी नहीं बख्शा गया। आरोप है कि इस दौरान विशाल ने सिमरन को गलत नीयत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। जब जयपाल ने पुलिस में शिकायत की बात कही तो आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। हमले में जयपाल, उसकी मां, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पीड़ित परिवार ने कैंट थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

22 Oct 2025 05:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सगे भाइयों में खूनी संघर्ष… बिजली का आधा बिल मांगने पर छोटे भाई ने सीने में भाला घोंपा, फिर हुआ ये

