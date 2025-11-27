Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बीएलओ की मौत ने खोली एसआईआर की सच्चाई: परिवार का आरोप दबाव, अपमान और रातभर की ड्यूटी ने ले ली जान

सर्वेश के बड़े भाई योगेश गंगवार, जो स्वयं एसआईआर में सुपरवाइजर पद पर तैनात हैं, ने आरोप लगाया कि ड्यूटी और अधिकारियों के दबाव ने ही उनके भाई की जान ली। उन्होंने कहा दिनभर साइट नहीं चलती, एप फेल होता रहता है। ऐसे में रात 11-12 बजे तक काम करना पड़ता था।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 27, 2025

बरेली। एसआईआर अभियान के बीच बुधवार को बीएलओ सहायक अध्यापक सर्वेश कुमार गंगवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना ने जिले में हड़कंप मचा दिया है। परिजन, शिक्षक संगठनों और राजनीतिक दलों ने एसआईआर के दौरान बढ़ते दबाव और अफसरों के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मृतक के बड़े भाई योगेश गंगवार ने बताया कि सर्वेश रोज शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते, उसके बाद 5:30 बजे बैठक, दिनभर इंटरनेट नहीं चलता, एप बार-बार फेल होता। रात 11-12 बजे तक काम करना पड़ता और अफसर देर रात कॉल कर डांटते। योगेश ने कहा सर्वेश लगातार तनाव में था। यह केवल एक हादसा नहीं, लगातार दबाव का नतीजा है। अफसरों को अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो और हादसे होंगे।

सपा नेताओं का हमला, सरकार पर साधा निशाना

मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप और महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि एसआईआर का असंभव दबाव और तनाव शिक्षक की जान ले गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही एसआईआर की अवधि छह माह की जाए।

शिक्षक संगठनों ने लगाया गंभीर आरोप

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार ने कहा कि शिक्षक रोज रात 12 बजे तक काम कर रहे हैं और अफसर बेवजह अपमान कर रहे हैं। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि अवकाश न मिलने और अत्यधिक दबाव के कारण शिक्षक तनाव में हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला कोषाध्यक्ष परीक्षित गंगवार ने आरोप लगाया कि अधिकारी रैंकिंग के चक्कर में कर्मचारियों पर असहनीय दबाव बना रहे हैं।

एसआईआर सर्वे के दौरान हुई घटना

बुधवार को परधौली प्राथमिक विद्यालय में बीएलओ ड्यूटी के दौरान सर्वेश कुमार गंगवार को अचानक हार्ट अटैक आया। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। सर्वेश की जिंदगी पहले ही दुखों से भरी थी। दो माह पहले पत्नी की कैंसर से मौत हो चुकी थी। अब उनके पांच साल के जुड़वां बच्चे अहाना और अयांश अनाथ हो गए हैं। मौत ने एसआईआर अभियान की कार्यशैली, अफसरों के रवैये और शिक्षकों पर बढ़ते दबाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 03:25 pm

Published on:

27 Nov 2025 03:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बीएलओ की मौत ने खोली एसआईआर की सच्चाई: परिवार का आरोप दबाव, अपमान और रातभर की ड्यूटी ने ले ली जान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुभाषनगर में सनसनी! पेट्रोल पंप के पास गोलियों की गूंज, आरोपी पारस मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिर हुआ ये

बरेली

जज की एडवोकेट भतीजी की मौत, दहेज हत्या का आरोप, अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ही खोलेगी राज

बरेली

नेपाल बॉर्डर कनेक्शन! रियल एस्टेट कारोबारी के आगरा–मथुरा के साथ बरेली मंडल में भी छापे, करोड़ों की संपत्तियां बरामद

बरेली

बरेली से पीलीभीत लखनऊ जाना हुआ आसान, गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस का नया रूट बना वरदान, दिखाई हरी झंडी

बरेली

प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लपटों ने मचाई अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.