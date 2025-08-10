आवास के बदले जिस्म का सौदा: प्रधान बोला- मेरे साथ संबंध बनाओ तो दिला दूंगा मकान, फिर जाने क्या हुआ

शिकायत के मुताबिक महिला जब प्रधान के घर स्थित ऑफिस पहुंची तो उसने सोफे पर बैठने के लिए कहा, मना करने पर हाथ पकड़कर बैठा लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। आरोप है कि प्रधान ने आवास दिलाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। विरोध करने पर महिला वहां से चिल्लाते हुए बाहर निकली तो प्रधान ने गालियां दीं और धमकी दी कि शिकायत की तो बंदूक से जान ले लेगा।