आवास के बदले जिस्म का सौदा: प्रधान बोला- मेरे साथ संबंध बनाओ तो दिला दूंगा मकान, फिर जाने क्या हुआ

बदायूं। एक गांव के प्रधान पर महिला से छेड़छाड़ और उसके परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिल्सी क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 9 अगस्त को उसकी पत्नी घर से कूड़ा डालने के लिए सार्वजनिक शौचालय के पास गई थी, जहां गांव के प्रधान चंद्रपाल मिले। बातचीत के दौरान पत्नी ने उन्हें आवास की जरूरत बताई, जिस पर प्रधान ने उसे अपने घर पर बुला लिया।
शिकायत के मुताबिक महिला जब प्रधान के घर स्थित ऑफिस पहुंची तो उसने सोफे पर बैठने के लिए कहा, मना करने पर हाथ पकड़कर बैठा लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। आरोप है कि प्रधान ने आवास दिलाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। विरोध करने पर महिला वहां से चिल्लाते हुए बाहर निकली तो प्रधान ने गालियां दीं और धमकी दी कि शिकायत की तो बंदूक से जान ले लेगा।
महिला ने घर लौटकर पूरी घटना परिजनों को बताई। जब महिला का पति और बेटा शिकायत करने प्रधान के घर पहुंचे तो प्रधान के बेटे सुनील, रमेश, राजकुमारी और रामनिवास ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे उसका बेटा घायल हो गया।
बिल्सी कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर प्रधान चंद्रपाल समेत पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।