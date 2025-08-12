दोनों महिलाओं का एक-दूसरे के पति से हैं अवैध संबंध… रंगदारी, हत्या जैसे कई आरोप, जाने क्या है मामले की सच्चाई

सुभाषनगर क्षेत्र निवासी चंचल प्रजापति का कहना है कि उनके पति दानिश सक्सेना ने गुपचुप तरीके से मनी सक्सेना से शादी कर ली और पिछले आठ महीने से उसी के साथ रह रहा है। आरोप है कि पति और मनी मिलकर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर मोटी रकम वसूलते हैं। पीड़िता के मुताबिक दोनों ने उनसे भी 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और इनकार करने पर जेल भिजवाने व जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने दावा किया कि प्रीति पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं और वह फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर लोगों को ब्लैकमेल करती है। उनका कहना है कि इज्जतनगर थाने में दर्ज एक केस में मनी सक्सेना ने जानबूझकर उनका नाम अपने पति मनमोहन के साथ जोड़ा, जबकि उनका उससे कोई संबंध नहीं है। पीड़िता का कहना है कि वह अपने बेटे की कस्टडी के लिए पति से कोर्ट में केस लड़ रही हैं। इसी दौरान मनी सक्सेना कोर्ट में खुद को उनकी बहन बताती है, जबकि असलियत में वह उनके पति के साथ पत्नी की तरह रह रही है।