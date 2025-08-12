12 अगस्त 2025,

मंगलवार

बरेली

दोनों महिलाओं का एक-दूसरे के पति से हैं अवैध संबंध… रंगदारी, हत्या जैसे कई आरोप, जाने क्या है मामले की सच्चाई

शहर में एक अजीबोगरीब पारिवारिक विवाद ने पुलिस को भी उलझा दिया है। दो महिलाएं आमने-सामने हैं और दोनों ने एक-दूसरे पर नाजायज रिश्तों, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी व हत्या की साजिश तक के आरोप जड़ दिए हैं। मामला मोहब्बत, शादी, धोखा और बदले के आरोपों से भरपूर है, जिसमें हर मोड़ पर कहानी पलट रही है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 12, 2025

चंचल प्रजापति और मनी सक्सेना का फोटो (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। शहर में एक अजीबोगरीब पारिवारिक विवाद ने पुलिस को भी उलझा दिया है। दो महिलाएं आमने-सामने हैं और दोनों ने एक-दूसरे पर नाजायज रिश्तों, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी व हत्या की साजिश तक के आरोप जड़ दिए हैं। मामला मोहब्बत, शादी, धोखा और बदले के आरोपों से भरपूर है, जिसमें हर मोड़ पर कहानी पलट रही है।

दोनों पक्षों की शिकायत पुलिस के पास पहुंच चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपों के इस संगीन खेल ने मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक में सनसनी फैला दी है।

पत्नी का आरोप—पति ने चोरी-छिपे दूसरी शादी कर ली, मांगी 40 लाख की रंगदारी

सुभाषनगर क्षेत्र निवासी चंचल प्रजापति का कहना है कि उनके पति दानिश सक्सेना ने गुपचुप तरीके से मनी सक्सेना से शादी कर ली और पिछले आठ महीने से उसी के साथ रह रहा है। आरोप है कि पति और मनी मिलकर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर मोटी रकम वसूलते हैं। पीड़िता के मुताबिक दोनों ने उनसे भी 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और इनकार करने पर जेल भिजवाने व जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने दावा किया कि प्रीति पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं और वह फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर लोगों को ब्लैकमेल करती है। उनका कहना है कि इज्जतनगर थाने में दर्ज एक केस में मनी सक्सेना ने जानबूझकर उनका नाम अपने पति मनमोहन के साथ जोड़ा, जबकि उनका उससे कोई संबंध नहीं है। पीड़िता का कहना है कि वह अपने बेटे की कस्टडी के लिए पति से कोर्ट में केस लड़ रही हैं। इसी दौरान मनी सक्सेना कोर्ट में खुद को उनकी बहन बताती है, जबकि असलियत में वह उनके पति के साथ पत्नी की तरह रह रही है।

पलटवार— पति ने की मां की हत्या, अब जान लेने पर तुला

दूसरी ओर प्रेमनगर क्षेत्र निवासी मनी सक्सेना का आरोप है कि उनके पति मनमोहन सिंह ने तीन साल पहले उनकी मां की हत्या की थी और इस केस में वह तीन साल जेल में रहे। दो महीने चंचल प्रजापति की जमानत पर उसे बेल मिल गई, और वह जेल से छूट बाहर आए हैं। पीड़ित का कहना है कि 8 अगस्त को पति ने रास्ते में रोककर गालियां दीं और गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उनका भाई बीच में आ गया और जान बची। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि चंचल और उनके पति के बीच अवैध संबंध हैं और दोनों मिलकर उनकी हत्या करा सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस और मीडिया से मदद मांगी है।

Published on:

12 Aug 2025 02:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दोनों महिलाओं का एक-दूसरे के पति से हैं अवैध संबंध… रंगदारी, हत्या जैसे कई आरोप, जाने क्या है मामले की सच्चाई

