6 साल की बच्ची से हैवानियत: खेलते समय गली से उठा ले गया आरोपी, फिर घर ले जाकर किया दुष्कर्म, हालत नाजुक

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार देर शाम सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। गली में खेल रही मासूम बच्ची को पड़ोस का युवक अचानक गोद में उठाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची की चीखें सुनकर पड़ोसी को शक हुआ और उसने छत से झांककर देखा तो पूरा मामला साफ हो गया।