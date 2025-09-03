6 साल की बच्ची से हैवानियत: खेलते समय गली से उठा ले गया आरोपी, फिर घर ले जाकर किया दुष्कर्म, हालत नाजुक

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार देर शाम सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। गली में खेल रही मासूम बच्ची को पड़ोस का युवक अचानक गोद में उठाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची की चीखें सुनकर पड़ोसी को शक हुआ और उसने छत से झांककर देखा तो पूरा मामला साफ हो गया।
सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी के घर का दरवाजा खुलवाकर मासूम को उसके चंगुल से छुड़ाया। बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी और शरीर पर चोटों के निशान थे। परिजन उसे तुरंत थाने लेकर पहुंचे, जहां से पुलिस ने अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे बरेली रेफर कर दिया।
दरिंदगी करने वाला आरोपी 35 वर्षीय द्रोणपाल मौका मिलते ही अपने मकान पर ताला डालकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। ग्रामीणों ने बताया कि द्रोणपाल परिवार के साथ हरियाणा के पानीपत में रहकर मजदूरी करता है। छह दिन पहले ही वह अकेला गांव लौटा था। लौटते ही उसने मासूम के साथ हैवानियत कर डाली।
घटना से गांव के लोग गुस्से में हैं और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फरीदपुर सीओ संदीप सिंह ने बताया कि आरोपी द्रोणपाल के खिलाफ दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है।