बरेली

Bareilly News: ऑटो चालक से मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, अरोपी फरार, जाने मामला

बारादरी थाना क्षेत्र में बुधवार की रात ईसाइयों की पुलिया के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक का सेटेलाइट बस अड्डे पर एक ऑटो चालक से विवाद हो गया था, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि ऑटो चालक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और फायरिंग कर दी।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 11, 2025

ऑटो चालक से विवाद के बाद युवक की गोली मारकर हत्या

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र में बुधवार की रात ईसाइयों की पुलिया के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक का सेटेलाइट बस अड्डे पर एक ऑटो चालक से विवाद हो गया था, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि ऑटो चालक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौत हो गई, जबकि आरोपी फरार हो गए।

जानकारी के मुताबिक, बिशारतगंज निवासी गौरव गोस्वामी अपने चचेरे भाई आकाश गोस्वामी और तहेरे भाई मनोज गोस्वामी से मिलने शाही थाना क्षेत्र के गांव कुल्चा गए थे। बुधवार रात वे लोग बरेली लौटते समय साई किशोर होटल पर खाना खाने के बाद बाइक से सेटेलाइट स्टैंड पहुंचे। वहीं एक ऑटो चालक से कहासुनी हो गई।

आरोप है कि झगड़े के बाद ऑटो चालक ईसाइयों की पुलिया तक पहुंचा, जहां पहले से उसके साथी मौजूद थे। यहां दोनों पक्षों में मारपीट और गाली-गलौज हुई। इसी दौरान ऑटो चालक के साथियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे गंगा चरण अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। मौके से ऑटो को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि होटल पर खाना खाने के बाद ऑटो चालक से विवाद हुआ था। बिहारी सोनकर नाम के युवक ने गौरव पर फायर किया था। मृतक के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। नैतिक सोनकर, बिहारी सोनकर, ऑटो चालक अनस,  राजा, अभय, शेखर, समीर, चंदन, समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, बाकियों की तालश की जा रही है।

11 Sept 2025 11:52 am

11 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / Bareilly News: ऑटो चालक से मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, अरोपी फरार, जाने मामला

