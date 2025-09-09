शील चौराहे पर दबंगों ने की गुंडई, चाय पी रहे युवक पर कातिलाना हमला, बेरहमी से पीटा, आठ पर एफआईआर

बिसारगंज के गांव अतरछेड़ी निवासी विवेक विक्रम सिंह पुत्र मुनेन्द्र पाल सिंह वर्तमान में शास्त्रीनगर में रह रहे हैं। विवेक ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि शनिवार को वह चाय पीने गए थे, तभी उन पर आरोपियों ने हमला कर दिया। हमला करने वालों में प्रिंस राज शुक्ला, प्रबल अग्निहोत्री, आयुष अग्रवाल, उधव सिंह, कार्तिक्य पटेल और समर्थजीत व दो अन्य अज्ञात लोग शामिल थे।