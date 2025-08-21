JJ इंटरप्राइजेज पर सेंट्रल जीएसटी का छापा, देर रात तक चली जांच, सर्राफा बाजार में इन दुकानों पर जांच से खलबली

बरेली। बरेली के पीवीसी पैनल कारोबारी अनिल गर्ग के प्रतिष्ठान और आवास पर बुधवार को सेंट्रल जीएसटी की एंटी एवेज़न टीम ने दबिश दी। करीब 12 अधिकारियों की टीम तीन गाड़ियों से माधोबाड़ीगंज स्थित JJ इंटरप्राइजेज पहुंची और दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। टीम ने कारोबारी के ऑफिस और घर दोनों जगह से आय-व्यय से संबंधित रिकॉर्ड की छानबीन की।
जांच की सूचना पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी मौके पर पहुंचे। उनके साथ व्यापारी अभय अग्रवाल, मुकेश सिंघल, योगेश सक्सेना और अरुण भसीन भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने अधिकारियों से मुलाकात कर भरोसा जताया कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो।
टीम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अनिल गर्ग को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और केवल वही दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो कर निर्धारण से जुड़े हैं।
अनिल गर्ग पीवीसी पैनल के बड़े कारोबारी हैं और उनका माल बरेली के अलावा अन्य शहरों में भी सप्लाई होता है। टीम को कर चोरी की आशंका होने के चलते यह कार्रवाई की गई। बुधवार देर रात तक जांच जारी रही और कई दस्तावेज खंगाले गए।
इसी दिन राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की दो टीमों ने आलमगिरीगंज और साहूकारा स्थित दो सराफा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की।
साहूकारा के गणेश सावंत और आलमगिरीगंज के संजय खंडेलवाल के प्रतिष्ठानों पर दस्तावेजों की जांच की गई।
प्रत्येक टीम में 6-6 अधिकारी शामिल थे और उनके पास सर्च वारंट भी था।
जांच में सोने-चांदी के बिस्किट और गहनों की खरीद-बिक्री के अभिलेख खंगाले गए।
बरेली सराफा ज्वेलर्स एंड बुलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल मिंटू मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से व्यापारियों का उत्पीड़न न करने की अपील की। जांच के बाद टीम ने दावा किया कि कोई गड़बड़ी नहीं मिली।
सेंट्रल जीएसटी और डीआरआई की संयुक्त कार्रवाइयों से यह साफ है कि बरेली में बड़े कारोबारी घरानों पर अब राजस्व विभाग की पैनी नज़र है। एक ओर पीवीसी पैनल व्यवसाय की जांच देर रात तक चलती रही, वहीं दूसरी ओर सराफा बाजार में अचानक हुई छापेमारी ने व्यापार जगत में हलचल मचा दी है।