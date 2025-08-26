छांगुर बाबा गैंग : पीएचडी स्कॉलर को दिया शादी का झांसा, नशा और पैसे का लालच दे कराते थे धर्मांतरण, चार गिरफ्तार, एक फरार

सूचना पर एसओ रविंद्र कुमार टीम के साथ फैजनगर स्थित मदरसे पहुंचे। छापेमारी में प्रभात चार युवकों से घिरा मिला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित को छुड़ाया और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का सरगना भुता के फैजनगर निवासी 35 वर्षीय अब्दुल मजीद, सुभाषनगर के करेली निवासी 30 वर्षीय सलमान, 29 वर्षीय आरिफ और भोजीपुरा के सैदपुर चन्नीलाल निवासी 24 वर्षीय फईम को गिरफ्तार किया है। वहीं गैंग का एक और सदस्य महमूद बेग मौके से फरार हो गया। छापे में पुलिस को इस्लामी किताबें, जाकिर नाईक की सीडी, नकली धर्मांतरण प्रमाणपत्र, तावीज, टोपी, लैपटॉप, पासबुक और नकद रुपये मिले।