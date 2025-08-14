कलेक्ट्रेट में हनुमान प्रतिमा पर बवाल, भीम आर्मी ने घेरा सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर, जमकर की नारेबाजी, जाने मामला

हंगामे की सूचना मिलते ही सीओ प्रथम आशुतोष शिवम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के 18 अगस्त को बरेली दौरे के लिए अनुमति लेने पदाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे थे, तभी यह विवाद खड़ा हो गया।