उपभोक्ता बन चीफ इंजीनियर का सरप्राइज निरीक्षण, ईमानदार एसएसओ को सराहा, जेई पर कसेगा शिकंजा

बरेली। जब अधिकारी उपभोक्ता बन जाएं तो व्यवस्था का सुधारना तय है। यह कर दिखाया है रात के सरप्राइज निरीक्षण में बरेली के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने। उन्होंने उन बिजली कर्मियों को अल्टीमेटम दिया है जो ड्यूटी की आड़ में लापरवाही और काम चोरी को बढ़ावा देते हैं।

बिजली व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बरेली जोन प्रथम के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने रविवार रात उपभोक्ता बनकर नवाबगंज सबस्टेशन का अचानक निरीक्षण किया। रात आठ बजे पहुंचे मुख्य अभियंता ने आम उपभोक्ता की तरह बिजली आपूर्ति की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जब मौके पर मौजूद एसएसओ ने स्टाफ की कमी बताई और जेई से बात कराने के लिए फोन लगाया, तो जेई का असली चेहरा सामने आ गया। उसने फोन पर ही एसएसओ से भड़क कर अभद्रता कर दी।