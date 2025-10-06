Patrika LogoSwitch to English

बरेली

उपभोक्ता बन चीफ इंजीनियर का सरप्राइज निरीक्षण, ईमानदार एसएसओ को सराहा, जेई पर कसेगा शिकंजा

जब अधिकारी उपभोक्ता बन जाएं तो व्यवस्था का सुधारना तय है। यह कर दिखाया है रात के सरप्राइज निरीक्षण में बरेली के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने। उन्होंने उन बिजली कर्मियों को अल्टीमेटम दिया है जो ड्यूटी की आड़ में लापरवाही और काम चोरी को बढ़ावा देते हैं।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 06, 2025

बरेली। जब अधिकारी उपभोक्ता बन जाएं तो व्यवस्था का सुधारना तय है। यह कर दिखाया है रात के सरप्राइज निरीक्षण में बरेली के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने। उन्होंने उन बिजली कर्मियों को अल्टीमेटम दिया है जो ड्यूटी की आड़ में लापरवाही और काम चोरी को बढ़ावा देते हैं।
बिजली व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बरेली जोन प्रथम के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने रविवार रात उपभोक्ता बनकर नवाबगंज सबस्टेशन का अचानक निरीक्षण किया। रात आठ बजे पहुंचे मुख्य अभियंता ने आम उपभोक्ता की तरह बिजली आपूर्ति की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जब मौके पर मौजूद एसएसओ ने स्टाफ की कमी बताई और जेई से बात कराने के लिए फोन लगाया, तो जेई का असली चेहरा सामने आ गया। उसने फोन पर ही एसएसओ से भड़क कर अभद्रता कर दी।

कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित अधिकारी ज्ञान प्रकाश ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और जेई से स्पष्टीकरण तलब करते हुए सोमवार को कार्यालय में पेश होने के आदेश दिए।

ड्यूटी के प्रति ईमानदार और सजग रहते हैं चीफ

मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि वह रविवार रात 8 बजे उपभोक्ता बनकर नवाबगंज सबस्टेशन पहुंचे थे।
उन्होंने वहां मौजूद एसएसओ से बिजली आपूर्ति की शिकायत दर्ज कराई।
एसएसओ ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि शिकायत दर्ज हो गई है, लेकिन रात में स्टाफ न होने से इसे सुबह हल किया जाएगा। इसके बाद जब मुख्य अभियंता ने जेई से बात कराने को कहा, तो एसएसओ ने उसे फोन लगाया।
लेकिन जेई ने फोन पर भड़कते हुए कहा हर किसी से मेरी बात कराने की क्या जरूरत है।

इस पर मुख्य अभियंता ने मौके पर ही जेई के व्यवहार पर नाराजगी जताई और कहा कि जो अधिकारी जनता से संवाद करने को तैयार नहीं, वह जिम्मेदारी निभाने योग्य नहीं है।

ईमानदार एसएसओ की खुले मन से की प्रशंसा

ज्ञान प्रकाश ने बताया कि उन्होंने एसएसओ की निष्ठा और ईमानदारी से बेहद खुशी जताई।
उन्होंने कहा कि एसएसओ ने पैसे लेने से साफ इन्कार कर दिया और ड्यूटी पर बने रहे। मुख्य अभियंता ने कहा कि ऐसे कर्मचारी विभाग की सच्ची रीढ़ हैं, जो उपभोक्ता सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

-दिवाली पर रात में होंगे निरीक्षण

मुख्य अभियंता ने बताया कि आगामी दिवाली सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब वह रात में निरीक्षण अभियान चलाएंगे।
उन्होंने कहा कि जहां भी रात में स्टाफ की कमी पाई जाएगी, वहां तुरंत अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। उपभोक्ताओं को किसी भी स्थिति में असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

चीफ इंजीनियर की सक्रियता से जनता में बढ़ी उम्मीद

मुख्य अभियंता की इस कार्रवाई से विभागीय कर्मचारियों में अनुशासन का संदेश गया है, वहीं उपभोक्ताओं में उम्मीद जगी है कि अब शिकायतें नज़रअंदाज़ नहीं होंगी। ज्ञान प्रकाश जैसे कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी अब बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं।

Published on:

06 Oct 2025 09:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / उपभोक्ता बन चीफ इंजीनियर का सरप्राइज निरीक्षण, ईमानदार एसएसओ को सराहा, जेई पर कसेगा शिकंजा

