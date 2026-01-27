27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूपी सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट को किया निलंबित, कमिश्नर करेंगे जांच, अलंकार अग्निहोत्री बोले- बनाया गया बंधक

City Magistrate Alankar Agnihotri suspended बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने निलंबित कर दिया। उन्होंने यूजीसी कानून और प्रयागराज में संतों की चोटी खींचे जाने के मामले का विरोध किया था। अलंकार अभिनेत्री ने डीएम पर बंधक बनाए जाने का भी आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Narendra Awasthi

Jan 27, 2026

अलंकार अभिनेत्री का डीएम पर बंधक बनाए जाने का आरोप फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका

City Magistrate Alankar Agnihotri suspended उत्तर प्रदेश शासन ने बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए आरोपों की जांच के लिए जांच बैठाई गई है। जांच बरेली मंडल के कमिश्नर को दी गई है। विशेष सचिव अन्नपूर्णा गर्ग ने राज्यपाल के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है।‌ दूसरी तरफ, अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली डीएम पर बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंधक बनाए जाने की खबर बाहर देने के बाद उन्हें छोड़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी आवास छोड़े जाने की भी जानकारी दी।

अनुशासनहीनता में निलंबित किए गए अलंकार अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक के अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम के अंतर्गत दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निराला निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच बताई गई है। यह जांच बरेली मंडल के आयुक्त को दी गई है। आदेश में बताया गया है कि जीवन निर्वाह के लिए आधा वेतन दिया जाएगा, वह भी इस शर्त पर कि उन्हें इस राशि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी प्रकार का सेवायोजन, व्यापार आदि नहीं कर रहे हैं। निलंबन अवधि में उन्हें शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

क्या कहते हैं अलंकार अग्निहोत्री?

इधर यूजीसी और प्रयागराज में संतों की चोटी पकड़ कर खींचे जाने के मामले में उन्होंने अपना एक फोटो वायरल किया था। इसके बाद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हाईलाइट हुए। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि रात में उन्हें जिलाधिकारी ने मिलने के लिए बुलाया था। जहां उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह तीन-चार दिनों की छुट्टी पर चले जाएं। प्रशासन उन्हें मानसिक विक्षिप्त घोषित करने का प्रयास कर रहा था।

लखनऊ से बोला गया …ब्राह्मण पागल हो गया

अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि इसी बीच लखनऊ से आए फोन में उन्हें "…ब्राह्मण पागल हो गया है" कहते हुए रात भर बंधक रखे जाने को कहा गया। उन्होंने इस संबंध में सचिव दीपक पांडे को जानकारी दी। उस समय जिलाधिकारी बरेली बाथरूम गए थे। जहां स्पीकर खुला हुआ था।

ब्राह्मण पागल हो गया

पत्रकारों से बातचीत करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि बाथरूम से वापस आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने डीएम को बता दिया कि बंधक बनाए जाने की जानकारी बाहर दे दी गई है। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें रात में ही अपना सरकारी आवास छोड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ से किसने उन्हें "ब्राह्मण पागल हो गया" कहा है इसकी जानकारी कर लीजिए। रात में अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 08:14 am

Published on:

27 Jan 2026 08:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट को किया निलंबित, कमिश्नर करेंगे जांच, अलंकार अग्निहोत्री बोले- बनाया गया बंधक

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीएम आवास पर सौहार्दपूर्ण संवाद, बंधक के आरोप को जिलाधिकारी ने सिरे से किया खारिज

बरेली

इस्तीफ़े के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार बोले, 45 मिनट तक डीएम आवास में बंधक बनाया, जिला प्रशासन पर सनसनीख़ेज़ आरोप

बरेली

मैदान में शौर्य, फ़ाइल में इनाम, एसएसपी ने परेड टीम को दिया पांच दिन की छुट्टी का तोहफा, पुलिस अधिकारियों पर प्रशस्ति पत्रों की बौछार

बरेली

यूपी सरकार के इस बड़े अफसर का इस्तीफा, ब्राह्मणों की चोटी खींचे जाने और UGC के नए नियमों से थे नाराज

बरेली

सरकार की नीतियों पर बगावत, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफ़ा, प्रशासनिक गलियारों में भूचाल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.