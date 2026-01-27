यूपी सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट को किया निलंबित, कमिश्नर करेंगे जांच, अलंकार अग्निहोत्री बोले- बनाया गया बंधक

उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक के अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम के अंतर्गत दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निराला निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच बताई गई है। यह जांच बरेली मंडल के आयुक्त को दी गई है। आदेश में बताया गया है कि जीवन निर्वाह के लिए आधा वेतन दिया जाएगा, वह भी इस शर्त पर कि उन्हें इस राशि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी प्रकार का सेवायोजन, व्यापार आदि नहीं कर रहे हैं। निलंबन अवधि में उन्हें शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है।