सीएम ग्रिड : तीन नोटिस बेअसर, अब तीन दिन की मोहलत, एक्शन में नगर आयुक्त, 35 करोड़ की योजना ठप नहीं रहने देंगे, एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट

30 सितंबर को कंपनी के प्रतिनिधि पवन शर्मा ने नगर आयुक्त के कार्यालय पहुंचकर कार्य तुरंत शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। नगर निगम अधिकारियों ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, परंतु एजेंसी ने अब संपर्क तक बंद कर दिया है। एजेंसी न तो शर्तों का पालन कर पाई है, न तकनीकी स्टाफ तैनात किया, और न ही मशीनरी लगाई। परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए शासन ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।