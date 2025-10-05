सोशल मीडिया पर सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़, कोच समेत दो भेजे जेल, तीसरा हिरासत में, चौथे की तलाश में जुटी पुलिस

उधर फरीदपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया। यहां के एक निजी शिक्षण संस्थान में कार्यरत स्पोर्ट्स कोच तंजीम आलम ने सीएम की तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया। हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष रघु प्रताप सिंह ने तहरीर देकर कोच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ की थी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं।