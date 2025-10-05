सोशल मीडिया पर सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़, कोच समेत दो भेजे जेल, तीसरा हिरासत में, चौथे की तलाश में जुटी पुलिस

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चार युवकों को भारी पड़ गया। बरेली पुलिस ने देवरनियां, फरीदपुर, शेरगढ़ और नवाबगंज थानों में एक्शन लेते हुए आरोपियों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। दो को जेल भेजा गया है, एक हिरासत में है जबकि एक की तलाश की जा रही है।
देवरनियां थाना क्षेत्र के गांव इटौआ निवासी आसिफ सैफी और गोपालपुर के इमरान ने मुख्यमंत्री योगी की फोटो एडिट कर फेसबुक पर पोस्ट की थी। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक्स (ट्विटर) पर डाल दिया और कार्रवाई की मांग कर दी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो देवरनियां थाने की टीम हरकत में आई और दोनों को पकड़ लिया। थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि दोनों को रविवार को जेल भेज दिया गया है।
उधर फरीदपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया। यहां के एक निजी शिक्षण संस्थान में कार्यरत स्पोर्ट्स कोच तंजीम आलम ने सीएम की तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया। हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष रघु प्रताप सिंह ने तहरीर देकर कोच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ की थी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं।
शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रम्पुरा निवासी मोहम्मद सलीम मंसूरी पर भी सीएम योगी की एडिटेड फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने का आरोप है। अखंड भारत संकल्प संगठन ने एक्स पर पोस्ट कर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। एसएसआई आदित्य गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है।
वहीं नवाबगंज के बरौर गांव में युवक ने सीएम योगी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर डाली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग