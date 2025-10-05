सीएमओ की सर्जिकल स्ट्राइक: खान ऑप्टिकल सील, फर्जी डिग्री पर होगी एफआईआर

शासन स्तर से मिले निर्देश के बाद पूरी कार्रवाई गोपनीय रखी गई। शनिवार दोपहर करीब 12:40 बजे सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ डॉ. अमित कुमार और डॉ. लईक अंसारी को बुलाकर रणनीति तय की। दोनों अधिकारियों को मौके पर रवाना किया गया। कुतुबखाना पहुंचने पर दुकान बंद मिली, लेकिन क्लिनिक के बाहर नामपट्टिका लगी हुई थी। जांच के बाद डिप्टी सीएमओ लईक अंसारी ने दुकान को सील करने की कार्रवाई की। वहीं, डॉ. अमित कुमार ने आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कीं। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि क्लिनिक का न तो कोई रजिस्ट्रेशन था, न मानक पूरे थे। यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के आदेश पर की गई है। अब फर्जी डिग्री के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।