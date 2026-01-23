सपा सरकार में कोका कोला ने कब्जाई सरकारी जमीन, नगर विकास मंत्री तक पहुंचा मामला, अतिक्रमण ध्वस्त करने की तैयारी

परसाखेड़ा चौकी के सामने बने गोदाम का मुख्य गेट नगर निगम की जमीन की ओर खोल दिया गया है। इसी वजह से कंपनी के बड़े-बड़े ट्रक और अन्य वाहन नगर निगम की सरकारी जमीन पर ही खड़े किए जाते हैं, जिससे जमीन पर स्थायी कब्जे जैसी स्थिति बन गई है। आरोप है कि कंपनी ने निगम की जमीन पर बिना किसी स्वीकृति के कच्चा रास्ता तैयार किया और एलपीजी गैस पाइपलाइन भी बिछा दी। हाल ही में कंपनी द्वारा इसी जमीन पर पक्का रोड डालने की कोशिश की जा रही थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया।