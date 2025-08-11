सहारा सिटी को लेकर कमिश्नर ने बैठाई जांच, ग्रीन बेल्ट में गड़बड़ी, लेआउट स्वीकृति आदेश स्थगित

शिकायत में यह भी कहा गया है कि ले-आउट स्वीकृत करने से पहले एयरपोर्ट की अनिवार्य एनओसी नहीं ली गई, जो नियमों के विपरीत है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए जांच अपर आयुक्त (प्रशासन), बरेली मंडल को सौंपी है और सात दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जांच पूरी होने तक विकास प्राधिकरण को विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ले-आउट स्वीकृति या निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए गए हैं।