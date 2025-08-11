सहारा सिटी को लेकर कमिश्नर ने बैठाई जांच, ग्रीन बेल्ट में गड़बड़ी, लेआउट स्वीकृति आदेश स्थगित

बरेली। पीलीभीत रोड स्थित ग्राम मुडिया अहमदनगर में सहारा सिटी की भूमि पर ग्रीन बेल्ट में छेड़छाड़ और बिना एयरपोर्ट एनओसी के ले-आउट पास करने का गंभीर आरोप सामने आया है। मामले की शिकायत पर मंडलायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और विवादित भूमि के ले-आउट को जांच पूरी होने तक स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
महायोजना 2021 में सहारा सिटी परिसर में 35 एकड़ का पार्क प्रस्तावित था, लेकिन नई महायोजना तैयार कर ग्रीन बेल्ट को 500 मीटर उत्तर की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। आरोप है कि इस संबंध में विकास प्राधिकरण को पहले भी शिकायत दी गई थी और जांच लंबित थी, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण ने आंशिक ले-आउट पास कर दिया।
एयरपोर्ट की एनओसी लिए बगैर पास कर दिया लेआउट
शिकायत में यह भी कहा गया है कि ले-आउट स्वीकृत करने से पहले एयरपोर्ट की अनिवार्य एनओसी नहीं ली गई, जो नियमों के विपरीत है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए जांच अपर आयुक्त (प्रशासन), बरेली मंडल को सौंपी है और सात दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जांच पूरी होने तक विकास प्राधिकरण को विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ले-आउट स्वीकृति या निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए गए हैं।