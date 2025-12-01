BLO सर्वेश गंगवार की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बरेली दौरा: SIR के दबाव ने फिर ली एक शिक्षक की जान, परिवार को दिया सहारा

BLO सर्वेश गंगवार की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बरेली दौरा: Image Source - 'X' @INCUttarPradesh
Congress president condolences blo death bareilly: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को बरेली स्थित दिवंगत सहायक अध्यापक एवं BLO सर्वेश कुमार गंगवार के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। परिवार में मातम का माहौल था और सभी सदस्य अपने कर्मठ और ईमानदार बेटे की अचानक हुई मौत से बेहद टूट चुके थे। प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार के दर्द को समझते हुए कहा कि यह सिर्फ एक परिवार की हानि नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और समाज की बड़ी क्षति है।
माना जा रहा है कि SIR के अत्यधिक बोझ, दबाव और लगातार बढ़ रही जिम्मेदारियों के कारण सर्वेश गंगवार गहरे तनाव में चल रहे थे। लगातार कई बीएलओ की मौतों के बाद अब यह घटना सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। शिक्षक होने के साथ-साथ BLO का जिम्मा निभाते समय जिस तरह का मानसिक तनाव उन पर था, उसने धीरे-धीरे उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि अत्यधिक दबाव किसी भी कर्मी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
इस दुखद घटना के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वे हरसंभव मदद प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है और पीड़ितों के न्याय तथा कर्मचारियों के हक के लिए लगातार आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार को SIR की कार्यप्रणाली की तत्काल समीक्षा करनी चाहिए, ताकि किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े।
दौरे के अंत में प्रदेश अध्यक्ष ने सर्वेश गंगवार की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं, और ऐसे कर्मठ अधिकारी की असमय मृत्यु पूरे प्रदेश के लिए गहरा सदमा है। परिवार के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि सिस्टम में सुधार हो ताकि किसी और की जान दबाव में न जाए।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग