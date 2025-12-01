BLO सर्वेश गंगवार की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बरेली दौरा: SIR के दबाव ने फिर ली एक शिक्षक की जान, परिवार को दिया सहारा

माना जा रहा है कि SIR के अत्यधिक बोझ, दबाव और लगातार बढ़ रही जिम्मेदारियों के कारण सर्वेश गंगवार गहरे तनाव में चल रहे थे। लगातार कई बीएलओ की मौतों के बाद अब यह घटना सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। शिक्षक होने के साथ-साथ BLO का जिम्मा निभाते समय जिस तरह का मानसिक तनाव उन पर था, उसने धीरे-धीरे उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि अत्यधिक दबाव किसी भी कर्मी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।