मुसलमानों को नकली बताने पर विवाद, मौलाना शहाबुद्दीन बोले–धीरेंद्र शास्त्री भी हजरत-ए-आदम की औलाद

बरेली। धीरेंद्र शास्त्री के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर शहर के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का कहना है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। शास्त्री का यह कहना कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और असली मुसलमान विदेशों में हैं, न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि समाज में फूट डालने वाला बयान है।