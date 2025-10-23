निगम में भ्रष्टाचार: गरीबों का फूड कोर्ट बना अमीरों के लूट का अड्डा बना! तीन करोड़ डकारे, फिर ढहा दिया स्मार्ट सिटी का सपना

बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 12 जुलाई 2023 को डीडीपुरम स्थित फूड कोर्ट के निर्माण का ठेका रामपुर की मैसर्स कुमार ट्रेनिंग कंपनी को दिया था। इस पर 3 करोड़ 2 लाख 49 हजार 927 रुपये की लागत आई। एजेंसी ने दिसंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा कर दिया, और नगर निगम ने भुगतान भी कर दिया।

लेकिन कुछ ही महीनों में, पूरे ढांचे को तोड़कर नई रूपरेखा में बदल दिया गया। जानकारों का कहना है कि यह बदलाव किसी “निजी लाभ” के मकसद से किया गया।