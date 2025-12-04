कफ सीरप घोटाला : 97 लाख की अवैध बिक्री, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस, बरेली में दो दवा कारोबारी पर FIR

बरेली। कोडीन युक्त कफ सीरप की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बाद अब इसकी बिक्री में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर की एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन और पीलीभीत की मैसर्स सूर्या मेडिकल स्टोर पर करीब 97 लाख रुपये की अवैध खरीद-बिक्री का भंडाफोड़ किया है। दोनों के खिलाफ कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई, वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस गाजियाबाद मेंदर्ज कर जांच तेज कर दी है। टीम ने एक्सट्रीम हेल्थ का गोदाम सील कर दिया है।
गली नवाबान स्थित एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन ने गाजियाबाद की एक कंपनी से करीब 62,687 बोतल रिलैक्सी-टी कोडीन युक्त कफ सीरप—लगभग 96,67,475 रुपये का माल खरीदा, लेकिन दुकान में न तो इसका स्टॉक मिला और न ही बिक्री के बिल-बाउचर्स। इतना ही नहीं, फर्म ने बरखेड़ा (पीलीभीत) के सूर्या मेडिकल स्टोर को भी 13 लाख रुपये का कफ सीरप बिना अनुमति के बेच दिया। अधिकारियों के मुताबिक यह खेल कई वर्षों से चल रहा है।
20–21 नवंबर को सहायक आयुक्त के निर्देश पर टीम ने एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन, पवन फार्मास्यूटिकल्स की दो फर्मों और एक अन्य नाम की फर्म की जांच की। वहीं टीम ने करीब 45 हजार रुपये के नार्कोटिक कफ सीरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई और पिछले दो वर्षों के क्रय-विक्रय रिकार्ड मांगे, जो अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए। नियमों के अनुसार कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही संभव है, परंतु कई दुकानदार काला बाजार के माध्यम से इसे नशे के रूप में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।
टीम ने कफ सीरप सहित कई एलोपैथिक दवाओं के नमूने लिए जिन्हें राजकीय प्रयोगशाला वाराणसी भेजा गया है। इसी दौरान औषधि निरीक्षक राजेश कुमार की जांच में 97 लाख की अवैध बिक्री का बड़ा खुलासा हुआ।
जांच में सामने आया कि कोडीन सीरप की तस्करी का नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ–कोलकाता–बांग्लादेश तक फैला हुआ है। कई जगहों पर इसकी खेप पकड़ी जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार, जिले के भी कई दवा विक्रेताओं के नाम इस काले खेल में शामिल हैं।
पवन फार्मास्यूटिकल्स सहित दो फर्मों की जांच जारी है। कुछ और दुकानदारों पर कार्रवाई बाकी कई के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। पुराने रिकार्ड खुलने पर और बड़ा घोटाला सामने आ सकता है
एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन और सूर्या मेडिकल स्टोर द्वारा कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध खरीद-बिक्री के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। करीब 97 लाख रुपये के सीरप की खरीद का कोई विक्रय रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। यह स्पष्ट रूप से अवैध बिक्री है। दोनों फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। अन्य फर्मों की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
—राजेश कुमार, औषधि निरीक्षक, बरेली
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग