कफ सीरप घोटाला : 97 लाख की अवैध बिक्री, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस, बरेली में दो दवा कारोबारी पर FIR

20–21 नवंबर को सहायक आयुक्त के निर्देश पर टीम ने एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन, पवन फार्मास्यूटिकल्स की दो फर्मों और एक अन्य नाम की फर्म की जांच की। वहीं टीम ने करीब 45 हजार रुपये के नार्कोटिक कफ सीरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई और पिछले दो वर्षों के क्रय-विक्रय रिकार्ड मांगे, जो अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए। नियमों के अनुसार कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही संभव है, परंतु कई दुकानदार काला बाजार के माध्यम से इसे नशे के रूप में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।