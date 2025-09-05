जमीन के सौदे में करोड़ों की ठगी! नोएडा में “मैनेजर” बनकर लगाया चूना, पीड़ित पहुंचा अदालत

बरेली। जिले में जमीन के सौदे के नाम पर करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बिचौलियों और भू-माफिया गैंग ने मिलकर किसान को शिकार बनाया। लाखों रुपये ऐंठने के बाद न तो रजिस्ट्री कराई और न ही रुपये लौटाए। उल्टे पीड़ित को धमकाकर चुप कराने की कोशिश की गई। पुलिस कार्रवाई से निराश किसान ने अब अदालत का सहारा लिया है।