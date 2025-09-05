जमीन के सौदे में करोड़ों की ठगी! नोएडा में “मैनेजर” बनकर लगाया चूना, पीड़ित पहुंचा अदालत

बरेली। जिले में जमीन के सौदे के नाम पर करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बिचौलियों और भू-माफिया गैंग ने मिलकर किसान को शिकार बनाया। लाखों रुपये ऐंठने के बाद न तो रजिस्ट्री कराई और न ही रुपये लौटाए। उल्टे पीड़ित को धमकाकर चुप कराने की कोशिश की गई। पुलिस कार्रवाई से निराश किसान ने अब अदालत का सहारा लिया है।
कटका रमन निवासी लल्लन प्रसाद यादव ने अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल कर बताया कि उन्होंने अपने साझेदार देवलाल सिंह राणा के साथ भोजीपुरा क्षेत्र की 18.50 बीघा जमीन खरीदने का सौदा किया। प्रति बीघा 16 लाख रुपये पर सौदा तय हुआ और आरोपियों ने अग्रिम 10 लाख रुपये वसूल लिए।
कुछ दिन बाद सौदे की तस्वीर ही बदल गई। आरोपियों ने कहा कि अब जमीन 22.50 लाख रुपये प्रति बीघा में बिकेगी। इसी बीच खुद को “नोएडा का बड़ा बिल्डर” और उसका “मैनेजर” बताने वाले लोग सामने आए और रकम बढ़ाने की बात कहकर पीड़ित से और रुपये ऐंठ लिए।
जब लल्लन प्रसाद ने रजिस्ट्री कराने और असली दस्तावेज मांगे तो आरोपियों ने हर बार बहाने बनाए – “आज होगा”, “कल होगा”। मगर रजिस्ट्री कभी नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं।
याचिका में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें –
शातेज सिंह राणा
देवलाल सिंह राणा
मोहलाल सिंह यादव उर्फ सदनेंद्र
रविप्रकाश
सदनेश यादव उर्फ लाल सिंह
अवधेश कुमार
अतुल यादव
सहित कई अन्य शामिल हैं।
पीड़ित ने इस बाबत थाना कोतवाली में शिकायत दी, मगर कार्रवाई न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से आख्या तलब की है।
यह मामला जिले में सक्रिय भू-माफियाओं की करतूतों को उजागर करता है। किसानों को लालच देकर और दबाव बनाकर उनसे करोड़ों रुपये ठगे जा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जिले में और भी कई लोग इन माफियाओं के शिकार बन सकते हैं।