विकसित उत्तर प्रदेश@2047 की प्रदर्शनी में उमड़ी लोगों की भीड़, पूर्व मंत्री बोले- योजना जानें और प्रेरणा लें

इस अवसर पर अशोक कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेहनत और व्यक्तित्व देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। कटारिया ने लोगों से अपील की कि वे प्रदेश और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दें, ताकि 2047 तक भारत एक मजबूत और विकसित देश बन सके।