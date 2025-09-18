Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

विकसित उत्तर प्रदेश@2047 की प्रदर्शनी में उमड़ी लोगों की भीड़, पूर्व मंत्री बोले- योजना जानें और प्रेरणा लें

सेवा पर्व के अवसर पर जीआईसी ऑडिटोरियम में गुरुवार को प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व व कृतित्व और न्यू इंडिया@2047 विषयक प्रदर्शनी का फीता विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने काटकर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं और विकसित उत्तर प्रदेश@2047 अभियान की झलक पेश की गई।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 18, 2025

बरेली। सेवा पर्व के अवसर पर जीआईसी ऑडिटोरियम में गुरुवार को प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व व कृतित्व और न्यू इंडिया@2047 विषयक प्रदर्शनी का फीता विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने काटकर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं और विकसित उत्तर प्रदेश@2047 अभियान की झलक पेश की गई।

इस अवसर पर अशोक कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेहनत और व्यक्तित्व देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। कटारिया ने लोगों से अपील की कि वे प्रदेश और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दें, ताकि 2047 तक भारत एक मजबूत और विकसित देश बन सके।

वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि प्रदर्शनी में युवा, विद्यार्थी, महिलाएं और किसान आकर योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं और विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं।

प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी योजनाओं को रोचक पोस्टरों और विशेष कॉर्नरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। जिला सूचना अधिकारी नीतू कनौजिया ने बताया कि यह प्रदर्शनी 18 सितंबर से 2 अक्तूबर तक लगेगी। इसका उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और सेवा कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

इस दौरान सांसद छत्रपाल गंगवार, विधायक संजीव अग्रवाल, डॉ. एमपी आर्य, डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, आंवला के आदेश प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम लोग भी मौजूद रहे। सभी ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी तारीफ की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 07:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / विकसित उत्तर प्रदेश@2047 की प्रदर्शनी में उमड़ी लोगों की भीड़, पूर्व मंत्री बोले- योजना जानें और प्रेरणा लें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.