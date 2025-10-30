साइबर स्लेवरी बना नया खतरा, फर्जी कॉल से वर्चुअल जेल तक साइबर ठगों के हथकंडों का पर्दाफाश, एडीजी ने खोली चौंकाने वाली पोल!

उन्होंने बताया कि साइबर स्लेवरी (Cyber Slavery) के तहत अपराधी युवाओं को विदेशी कंपनियों या ऑनलाइन जॉब के नाम पर फर्जी रोजगार का झांसा देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी जैसे अपराधों में उलझा देते हैं। एडीजी ने कहा कि युवाओं को किसी भी ऑनलाइन ऑफर पर विश्वास करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए। इसके बाद ही उन्हें भरोसा करना चाहिए।