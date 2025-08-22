साइबर ठगों ने कारोबारी, डॉक्टर और मेडिकल संचालक की बैंक में डाला डाका, 93 लाख रुपये उड़ाए, जानें पूरा मामला

डीडीपुरम निवासी कारोबारी विनीत अरोड़ा को टेलीग्राम पर इन्वेस्टमेंट स्कीम का मैसेज आया। मोटे मुनाफे के लालच में विनीत ने रकम लगाना शुरू किया। ठगों ने धीरे-धीरे उनसे अलग-अलग खातों में 91 लाख 60 हजार रुपये ऐंठ लिए। जब कारोबारी ने मुनाफा निकालना चाहा तो ठगों ने 80 लाख रुपये टैक्स की मांग कर दी। इसी से उन्हें धोखे का अहसास हुआ।