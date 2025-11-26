उधारी के 13 लाख मांगने पर डेयरी संचालक के गले में घोंपा चाकू, हालत नाजुक, दबंग भाइयों पर मुकदमा दर्ज

शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। जाते-जाते उन्होंने दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की चेतावनी भी दी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी आदिल और उसके भाई दबंग प्रवृत्ति के हैं और उसे अपनी जान का खतरा है। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।