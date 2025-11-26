उधारी के 13 लाख मांगने पर डेयरी संचालक के गले में घोंपा चाकू, हालत नाजुक, दबंग भाइयों पर मुकदमा दर्ज

बरेली। 13 लाख रुपये की लेन-देन को लेकर एक डेयरी संचालक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि रकम वापस मांगने पर खरीदार और उसके भाइयों ने पहले लाठी-डंडों से पीटा और फिर चाकू से गले पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह पीड़ित को बचाया। घायल ने बारादरी थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बारादरी के सूफीटोला निवासी डेयरी संचालक मो अली ने कुछ समय पहले प्रेमनगर के अशरफ खां छावनी निवासी आदिल को करीब 13 लाख रुपये में 15 भैंसें बेची थीं। आदिल ने 22 अक्टूबर को भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन कई बार मांगने के बाद भी उसने रकम नहीं दी। आरोप है कि 24 नवंबर को आदिल ने पीड़ित को आजाद इंटर कॉलेज के पास रुपये देने के बहाने बुलाया।
पीड़ित के मुताबिक, वह तय समय पर पहुंचा तो आदिल अपने भाइयों कादिर, नादिर, भूरा और दो अज्ञात लोगों के साथ मौजूद था। वहां सभी ने पहले गालियां दीं, फिर दोनों हाथ पकड़कर लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान आदिल ने चाकू से गले पर वार कर दिया, जिससे उसका गला कट गया। मारपीट में डंडा लगने से कान का पर्दा भी फट गया, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गुम चोटें आई हैं।
शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। जाते-जाते उन्होंने दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की चेतावनी भी दी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी आदिल और उसके भाई दबंग प्रवृत्ति के हैं और उसे अपनी जान का खतरा है। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
