नो एंट्री का खतरनाक खेल, 100 रुपये में मौत का सौदा, महिला की मौत पर एसएसपी का कड़ा एक्शन, टीएसआई समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

घायल बुजुर्ग व परिजन
बरेली। भारी वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र डेलापीर तिराहा–स्टेडियम रोड पर बुधवार दोपहर एक ट्रक ने स्कूटी दम्पत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पीटा तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कहा कि एक वर्दीवाले को 100 रुपये देकर ही मैं नो एंट्री में घुसा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने ड्यूटी में लापरवाही पर चार पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करवा दी है।
एसपी ट्रैफिक मो अकमल खान की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी अनुराग आर्य ने जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। उनमें टीएसआई सतनाम सिंह, मुख्य आरक्षी सोनू कुमार, महिला मुख्य आरक्षी अंजू रानी और आरक्षी सौरभ शामिल हैं। साथ ही होमगार्ड प्रभूदयाल, रामरतन, पीआरडी जवान मान सिंह व धर्मपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड व जिला युवा कल्याण अधिकारी को पत्राचार किया गया है।
शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए दिन के समय कई रास्तों पर नो एंट्री लागू है। डेलापीर से प्रेमनगर–श्यामगंज मार्ग भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ट्रक संख्या UT25FT4639 ने नियम तोड़ा और तेज रफ्तार में स्कूटी को टक्कर मार दी।
हादसे के बाद भीड़ ने ट्रक रोका और चालक से पूछा नो एंट्री में कैसे आया? चालक ने डरते–घबराते जवाब दिया मैंने एक वर्दीवाले को 100 रुपये दिए थे… उसने जाने दिया। यह सुनते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस की कथित वसूली की पोल खुल गई। हंगामा जारी था कि दूसरा ट्रक भी पहुंच गया—स्थिति बिगड़ी, तीन थानों की फोर्स तैनात
पहले ट्रक की टक्कर से महिला की मौत पर हंगामा थमा भी नहीं था कि उसी दौरान एक और ट्रक उसी प्रतिबंधित मार्ग पर आ गया। भीड़ भड़क उठी और पुलिस को घेरकर सवाल दागने लगी, एक के बाद एक ट्रक नो एंट्री में कैसे घुस रहे हैं? कौन पैसे लेकर इन्हें भेज रहा है? दूसरे ट्रक चालक ने भी वही बात कबूल की मैंने भी सौ रुपये देकर यहां घुसा है। बवाल की आशंका को देखते तीन थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस ने भीड़ हटाकर दोनों ट्रकों को कब्जे में लिया।
आशापुरम निवासी मुकेश अग्रवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ बैंक जाने निकले थे। परिवार के अनुसार उनकी भतीजी की शादी दिल्ली में होने वाली थी, दम्पत्ति शादी की तैयारियों के लिए दिल्ली रवाना होने वाले थे। तभी रास्ते में ट्रक ने स्कूटी को कुचल दिया। मौके पर सुनीता की मौत हो गई, जबकि मुकेश को गंभीर चोटें आईं। पास के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सिंगापुर में रहने वाले मुकेश के बेटे–बहू को घटना की जानकारी दे दी गई है। परिवार के सदस्य घटनास्थल और अस्पताल दोनों जगह मौजूद रहे।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन का प्रवेश गंभीर लापरवाही है। इस घटना में एक महिला की मृत्यु हुई है। जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। विभागीय जांच जारी है, दोषी चाहे कोई भी हो कठोर कार्रवाई तय है।
