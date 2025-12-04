नो एंट्री का खतरनाक खेल, 100 रुपये में मौत का सौदा, महिला की मौत पर एसएसपी का कड़ा एक्शन, टीएसआई समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

बरेली। भारी वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र डेलापीर तिराहा–स्टेडियम रोड पर बुधवार दोपहर एक ट्रक ने स्कूटी दम्पत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पीटा तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कहा कि एक वर्दीवाले को 100 रुपये देकर ही मैं नो एंट्री में घुसा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने ड्यूटी में लापरवाही पर चार पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करवा दी है।