बरेली

डिजिटल क्रॉप सर्वे में 80 हजार किसानों का डाटा पेंडिंग, डीएम ने अफसरों को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

जिले में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह का पारा चढ़ गया। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि अब सर्वे कार्य में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 06, 2025

अफसरों के साथ बैठक करते डीएम अविनाश सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। जिले में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह का पारा चढ़ गया। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि अब सर्वे कार्य में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान को युद्ध स्तर पर चलाकर जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा किया जाए।

डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को तय लक्ष्य सौंपे जा चुके हैं, अब वक्त है नतीजे दिखाने का। बैठक में उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में 80,204 किसानों का डाटा पेंडिंग है, जबकि 27,990 प्रविष्टियां अप्रूवल के लिए लंबित हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित आरआई को निर्देश दिए कि लंबित सभी कार्य तुरंत निपटाएं।

जिलाधिकारी ने पंचायत सहायकों और रोजगार सेवकों के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए सर्वे की रैंक गिर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी कर्मचारी लापरवाही करेगा, उस पर कार्रवाई तय है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक फॉर्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसमें किसानों का पंजीकरण कराया जाएगा और उनके खेतों व फसलों का डाटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि, सभी एसडीएम, बीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डिजिटल क्रॉप सर्वे में 80 हजार किसानों का डाटा पेंडिंग, डीएम ने अफसरों को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

