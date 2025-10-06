डिजिटल क्रॉप सर्वे में 80 हजार किसानों का डाटा पेंडिंग, डीएम ने अफसरों को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक फॉर्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसमें किसानों का पंजीकरण कराया जाएगा और उनके खेतों व फसलों का डाटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि, सभी एसडीएम, बीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।