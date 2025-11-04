प्रेमी से बात करते पकड़ी गई बेटी, पिता ने पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, जाने फिर क्या हुआ

वारदात की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर इंस्पेक्टर राजीव सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद एसपी राजेश द्विवेदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की। एसपी ने बताया कि घर के बरामदे से किशोरी का शव बरामद हुआ है और हत्या में इस्तेमाल डंडा भी मौके से मिला है। आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रेम-प्रसंग को लेकर ही वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है।