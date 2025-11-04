प्रेमी से बात करते पकड़ी गई बेटी, पिता ने पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, जाने फिर क्या हुआ

शाहजहांपुर। रोजा थाना क्षेत्र के सुतनेरा गांव में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सभी को झकझोर दिया। प्रेमी से फोन पर बात करते पकड़ी गई 17 साल की किशोरी को उसके पिता ने डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। गुस्से में चूर पिता ने इतनी बेरहमी से मारपीट की कि बेटी की मौके पर ही सांसें थम गईं।
बताया जाता है कि किशोरी का गांव के ही एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पिता ने कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मंगलवार सुबह जब पिता ने उसे फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया तो गुस्से में आगबबूला हो उठा। पहले तो दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर पिता ने डंडा उठाकर बेटी पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और दम तोड़ दिया।
वारदात की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर इंस्पेक्टर राजीव सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद एसपी राजेश द्विवेदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की। एसपी ने बताया कि घर के बरामदे से किशोरी का शव बरामद हुआ है और हत्या में इस्तेमाल डंडा भी मौके से मिला है। आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रेम-प्रसंग को लेकर ही वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है।
