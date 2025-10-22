डीडीपुरम फूड कोर्ट घोटाला: स्मार्ट सिटी की आड़ में स्मार्ट चोरी, करोड़ों की ज़मीन, किराया महज 4.5 लाख

जिस भूमि पर यह फूड कोर्ट बनाया गया है, उसकी बाजार कीमत कई करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके बावजूद, नगर निगम ने इसे मात्र ₹37500 प्रतिमाह (₹4.5 लाख सालाना) की दर से ठेके पर दे दिया। सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी कम राशि पर ठेका क्यों दिया गया, और क्या इस पूरे प्रकरण में अधिकारियों की मिलीभगत है?

सूत्रों की मानें तो टेंडर की शर्तें जानबूझकर ऐसी बनाई गईं कि वही एजेंसी पात्र ठहरे, जो पहले भी नगर निगम से विज्ञापन ठेके में विवादित रह चुकी है। इस एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई।