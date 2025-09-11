लाशों का सौदा! बरेली का पोस्टमार्टम हाउस बना मंडी, वीडियो वायरल होने पर सिपाही सस्पेंड, कर्मचारी भी बर्खास्त

स्टिंग में सामने आया कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की मान्यता बचाने के लिए इन लाशों को खरीदते हैं। जबकि कानूनन बिना परिजनों की लिखित अनुमति शव को मेडिकल कॉलेज को देना अपराध है। जांच टीम अब इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात करेगी कि आखिर कितने शव बेचे गए और इस गोरखधंधे में और कौन-कौन शामिल है।