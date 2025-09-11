लाशों का सौदा! बरेली का पोस्टमार्टम हाउस बना मंडी, वीडियो वायरल होने पर सिपाही सस्पेंड, कर्मचारी भी बर्खास्त

बरेली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए स्टिंग वीडियो ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। वीडियो में जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस का संविदा कर्मचारी और कोतवाली का सिपाही खुलेआम लाशों की सौदेबाजी करते नजर आए। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया।
स्टिंग सामने आते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली के सिपाही नरेन्द्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं, सीएमओ ने पोस्टमार्टम हाउस के संविदाकर्मी सुनील को सेवा से हटा दिया। इसके अलावा मामले की तहकीकात के लिए एसपी सिटी, सीओ एलआईयू और डिप्टी सीएमओ की तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है।
स्टिंग में सामने आया कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की मान्यता बचाने के लिए इन लाशों को खरीदते हैं। जबकि कानूनन बिना परिजनों की लिखित अनुमति शव को मेडिकल कॉलेज को देना अपराध है। जांच टीम अब इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात करेगी कि आखिर कितने शव बेचे गए और इस गोरखधंधे में और कौन-कौन शामिल है।