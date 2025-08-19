उर्स-ए-रज़वी के मंच से उठी आला हज़रत कॉरिडोर बनाने की मांग, उलेमा बोले– तरक्की की खुलेगी नई राह

दूसरे दिन मुफस्सिर-ए-आज़म हिंद, रेहान-ए-मिल्लत और मुफ्ती-ए-आज़म हिंद के कुल शरीफ की रस्म भी अदा की गई। देर रात यह रस्म करीब 1:40 बजे सम्पन्न हुई। कारी सखावत मुरादाबादी ने इमामों से अपील की कि जुमे की खुतबे में भाईचारा और सौहार्द पर जोर दें। कारी यूसुफ रज़ा सम्भली ने समाज में फैल रही बुराइयों—नशाखोरी, सूद, बलात्कार और फिजूलखर्ची—से बचने की नसीहत दी। मौलाना जाहिद रज़ा और मुफ्ती बशीर उल क़ादरी ने बरेली में आला हज़रत कॉरिडोर बनाए जाने की मांग उठाई। नेपाल, मॉरीशस और अन्य देशों से आए उलेमा ने भी आला हज़रत को खिराज-ए-अकीदत पेश किया।