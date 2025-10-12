रसियाखानपुर में डेंगू बेकाबू, 18 मरीज पॉजिटिव, नौ की मौत, अफसरों में मचा हड़कंप, पूर्व मंत्री ने लिया जायजा

पीलीभीत। बीसलपुर इलाके के रसियाखानपुर गांव में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। शनिवार को बुखार से पीड़ित 25 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 18 की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। गांव में पिछले 20 दिनों से बुखार कहर बरपा रहा है, अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ा दी है।
गांव में बीते कई दिनों से लोग तेज बुखार की चपेट में हैं। मौतों की संख्या बढ़ने पर अफसर हरकत में आए और जांच का दायरा बढ़ाया गया। जांच के बाद बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज सामने आए। हालात को देखते हुए सीएचसी में बुखार पीड़ितों की भर्ती शुरू कर दी गई।
रविवार को गांव से एक और बुखार पीड़ित अस्पताल पहुंचा, जिसे गैलरी में बेड लगवाकर भर्ती किया गया। सीएचसी के चिकित्साधिकारी डॉ. चंदन सिन्हा ने बताया कि 25 मरीजों में से 18 में डेंगू की पुष्टि हुई है। सभी का इलाज जारी है और नए मरीज का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट सोमवार को आएगी। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार डेरा डाले हुए हैं। घर-घर जाकर मरीजों की जांच और दवा वितरण किया जा रहा है। साथ ही सफाई और फॉगिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।
रविवार को पूर्व मंत्री राम सरन वर्मा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने मौके पर मौजूद सीएमओ डॉ. आलोक कुमार से हालात की जानकारी ली और स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी गंभीरता से इलाज में जुटे रहने के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री ने गांव की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. आलमगीर ने बताया कि स्थिति पर काबू पाया जा रहा है। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है, जबकि हल्के बुखार वालों को गांव में ही दवा दी जा रही है।
