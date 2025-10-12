रसियाखानपुर में डेंगू बेकाबू, 18 मरीज पॉजिटिव, नौ की मौत, अफसरों में मचा हड़कंप, पूर्व मंत्री ने लिया जायजा

रविवार को गांव से एक और बुखार पीड़ित अस्पताल पहुंचा, जिसे गैलरी में बेड लगवाकर भर्ती किया गया। सीएचसी के चिकित्साधिकारी डॉ. चंदन सिन्हा ने बताया कि 25 मरीजों में से 18 में डेंगू की पुष्टि हुई है। सभी का इलाज जारी है और नए मरीज का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट सोमवार को आएगी। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार डेरा डाले हुए हैं। घर-घर जाकर मरीजों की जांच और दवा वितरण किया जा रहा है। साथ ही सफाई और फॉगिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।