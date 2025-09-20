बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ने सपा-कांग्रेस को घेरा, बोले- सरकारी पैसों से सैफई में डांस कराते थे अखिलेश

बरेली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक शनिवार रात दो दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे। करीब साढ़े आठ बजे वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हजारों दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगा आज भी लोग नहीं भूले। सड़कों-बिजली की हालत बदहाल थी। सत्ता में रहते हुए सपा ने सरकारी पैसों से सैफई में डांसर बुलाकर कार्यक्रम कराए। उनका मकसद सिर्फ जातीय वोटों के सहारे सत्ता पाना रहा है।
बृजेश पाठक ने कहा कि मोदी जी ने जनता का भरोसा जीता है, जबकि योगी सरकार ने कानून-व्यवस्था को नई मजबूती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार गौ-हत्या को बढ़ावा देती थी, जबकि आज योगी सरकार में 12 लाख से अधिक गोवंश की देखरेख हो रही है।
दिशा पाटनी फायरिंग मामले पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि “योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की बेटी पर गलत नजर डालने की किसी की हिम्मत नहीं। जो भी ऐसा करेगा, उसका अंजाम सबके सामने है।”
रविवार सुबह डिप्टी सीएम सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित ‘नमो मैराथन’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह दौड़ बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें युवाओं, खिलाड़ियों और विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद वे सुबह 8:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे।