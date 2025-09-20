बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ने सपा-कांग्रेस को घेरा, बोले- सरकारी पैसों से सैफई में डांस कराते थे अखिलेश

रविवार सुबह डिप्टी सीएम सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित ‘नमो मैराथन’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह दौड़ बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें युवाओं, खिलाड़ियों और विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद वे सुबह 8:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे।