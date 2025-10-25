विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 : डीएम ने जनता से मांगे सुझाव, कहा- हर नागरिक का विचार बनेगा विकास का आधार

बरेली। जिले के लोगों से डीएम अविनाश सिंह ने अपील की है कि वे “विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश 2047” अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं और विकास के लिए अपने सुझाव जरूर दें। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी योजना है, जिसका मकसद है भारत और उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करना।