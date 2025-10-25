विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 : डीएम ने जनता से मांगे सुझाव, कहा- हर नागरिक का विचार बनेगा विकास का आधार

बरेली। जिले के लोगों से डीएम अविनाश सिंह ने अपील की है कि वे “विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश 2047” अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं और विकास के लिए अपने सुझाव जरूर दें। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी योजना है, जिसका मकसद है भारत और उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करना।
डीएम ने बताया कि इस अभियान के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर नागरिक की राय को शामिल किया जाएगा। यह डॉक्यूमेंट तीन थीम—अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति—पर आधारित होगा और इसमें 12 सेक्टरों पर फोकस किया जाएगा, जिनमें कृषि, उद्योग, आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यह योजना केवल सरकार की नहीं बल्कि जनता की सोच को प्रतिबिंबित करेगी। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपनी राय देकर विकास की दिशा तय करने में सहयोग करें। डीएम ने बताया कि इच्छुक लोग https://samarthuttarpradesh.up.gov.in
वेबसाइट पर जाकर या क्यूआर कोड स्कैन करके 31 अक्टूबर तक अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने शहरवासियों, सामाजिक संस्थाओं, उद्यमियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से अपील की कि वे आगे आकर इस मुहिम को सफल बनाएं। डीएम अविनाश सिंह ने कहा यह मौका है कि हम सब मिलकर अपने उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और 2047 के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें।
