नेपाल की आग से लौटे बदायूं के श्रद्धालु, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तिरंगा लहराकर जताई खुशी

श्रद्धालु संजय शंखधार ने फोन पर बताया बाहर लूटपाट और तोड़फोड़ हो रही थी। उपद्रवी हर किसी को निशाना बना रहे थे। पुलिस मौके से भाग गई थी। बाद में सेना आई, तब जाकर हालात कुछ संभले। हम सब होटल में दुबककर भगवान से प्रार्थना करते रहे कि सुरक्षित लौट जाएं। पेट्रोल पंप स्वामी वीरेंद्र बॉबी ने कहा एक पल को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दूतावास और सरकार की मदद से हम सब बच गए।