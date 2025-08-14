Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

डीआईजी अजय साहनी को मिला एक और राष्ट्रपति पदक, मेरठ मुठभेड़ में दिखाई थी करो या मरो वाली बहादुरी

अपराधियों के खिलाफ अपने साहस और निर्भीकता के लिए मशहूर बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी को एक बार फिर राष्ट्रपति वीरता पदक से नवाजा जाएगा। मेरठ में एसएसपी रहते उन्होंने जिस तरह से एक लाख के इनामी कुख्यात बदमाश का खुले मैदान में एनकाउंटर किया, उसे करो या मरो जैसी स्थिति माना गया। यही साहसिक कारनामा उन्हें यह सम्मान दिला रहा है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 14, 2025

डीआईजी अजय कुमार साहनी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। अपराधियों के खिलाफ अपने साहस और निर्भीकता के लिए मशहूर बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी को एक बार फिर राष्ट्रपति वीरता पदक से नवाजा जाएगा। मेरठ में एसएसपी रहते उन्होंने जिस तरह से एक लाख के इनामी कुख्यात बदमाश का खुले मैदान में एनकाउंटर किया, उसे करो या मरो जैसी स्थिति माना गया। यही साहसिक कारनामा उन्हें यह सम्मान दिला रहा है।

अजय कुमार साहनी 2009 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और पुलिस विभाग में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब तक अपने कार्यकाल में वे 52 कुख्यात अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर चुके हैं। संवेदनशील जिलों में तैनाती और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उनकी पहचान है।

मेरठ में चांद उर्फ काले का एनकाउंटर

25 जनवरी 2020 की रात मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में लूट की वारदात कर भाग रहे दो बदमाशों की सूचना तत्कालीन एसएसपी अजय कुमार साहनी को मिली। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर कार्बाइन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और हेड कांस्टेबल मनोज कुमार घायल हो गए, जबकि एक गोली साहनी की बुलेटप्रूफ जैकेट में आ लगी। इसके बावजूद उन्होंने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में कुख्यात गैंगस्टर चांद उर्फ काले को मार गिराया। उसके खिलाफ हत्या, लूट और डकैती के 50 मुकदमे दर्ज थे।

दिल्ली के नायडू गैंग के सरगना का अंत

फरवरी 2020 में मेरठ में ही साहनी के नेतृत्व में दिल्ली के कुख्यात नायडू गैंग के सरगना शिव शक्ति नायडू को मुठभेड़ में ढेर किया गया। आठ करोड़ की डकैती और एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमों में वांछित नायडू पर एक लाख रुपये का इनाम था। इसके अलावा डी-9 गैंग के सरगना सुजीत सिंह उर्फ बुढ़वा को भी उन्होंने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम था। इन कार्रवाइयों के लिए उन्हें 2020 और 2021 में भी वीरता पदक मिल चुका है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 07:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डीआईजी अजय साहनी को मिला एक और राष्ट्रपति पदक, मेरठ मुठभेड़ में दिखाई थी करो या मरो वाली बहादुरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.