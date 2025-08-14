डीआईजी अजय साहनी को मिला एक और राष्ट्रपति पदक, मेरठ मुठभेड़ में दिखाई थी करो या मरो वाली बहादुरी

25 जनवरी 2020 की रात मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में लूट की वारदात कर भाग रहे दो बदमाशों की सूचना तत्कालीन एसएसपी अजय कुमार साहनी को मिली। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर कार्बाइन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और हेड कांस्टेबल मनोज कुमार घायल हो गए, जबकि एक गोली साहनी की बुलेटप्रूफ जैकेट में आ लगी। इसके बावजूद उन्होंने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में कुख्यात गैंगस्टर चांद उर्फ काले को मार गिराया। उसके खिलाफ हत्या, लूट और डकैती के 50 मुकदमे दर्ज थे।