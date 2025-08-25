डीआईजी ने चारों जिलों के कप्तानों संग की समीक्षा बैठक, अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिए आदेश

बरेली। बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सोमवार को क्षेत्रीय दफ्तर में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के पुलिस कप्तानों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में डीआईजी ने साफ कहा कि अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, लंबित विवेचनाओं का जल्द निपटारा हो और कानून-व्यवस्था पर हर हाल में काबू रखा जाए।
बैठक में हत्या, लूट, बलात्कार, दहेज हत्या, पॉक्सो, अपहरण, एनडीपीएस और साम्प्रदायिक विवाद जैसे मामलों की समीक्षा की गई। वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, टॉप-10 अपराधियों पर कार्रवाई और हिस्ट्रीशीटर्स की निगरानी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए।
डीआईजी ने कहा कि गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और गौवध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति अभियान के तहत हेल्पडेस्क और महिला बीट प्रणाली को और मजबूत करने के आदेश दिए गए।
सड़क हादसों की रोकथाम और ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य की भी समीक्षा हुई। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सभी थानों को अलर्ट रहने को कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और आईजीआरएस से मिली शिकायतों को तय समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए डीआईजी ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही जनता का भरोसा मजबूत करेगी।