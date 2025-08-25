डीआईजी ने चारों जिलों के कप्तानों संग की समीक्षा बैठक, अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिए आदेश

बरेली। बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सोमवार को क्षेत्रीय दफ्तर में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के पुलिस कप्तानों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में डीआईजी ने साफ कहा कि अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, लंबित विवेचनाओं का जल्द निपटारा हो और कानून-व्यवस्था पर हर हाल में काबू रखा जाए।