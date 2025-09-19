दिशा पाटनी फायरिंग : इनामी अपराधी और हरियाणा का साथी मुठभेड़ में गिरफ्तार, बरेली पुलिस ने बरामद किए हथियार-बाइक

मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक और आरोपी अनिल पुत्र सतीश, निवासी सोनीपत (हरियाणा) को भी दबोचा। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। यही बाइक दिशा पाटनी के घर की रेकी में इस्तेमाल की गई थी। जांच में सामने आया कि इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। रामनिवास राजस्थान के अजमेर जिले के बियावर का रहने वाला है, जबकि अनिल हरियाणा के सोनीपत का निवासी है। पुलिस के अनुसार गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और सेलेब्रिटी के घर फायरिंग कर दहशत फैलाना चाहता था।