दिशा पाटनी फायरिंग : इनामी अपराधी और हरियाणा का साथी मुठभेड़ में गिरफ्तार, बरेली पुलिस ने बरामद किए हथियार-बाइक

बरेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर पर हुई फायरिंग कांड में बरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार शाम शाही थाना क्षेत्र के दुनका–बिहारीपुर रोड पर किच्छा नदी पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कुख्यात अपराधी व 25 हजार का इनामी रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू गोली लगने से घायल हो गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली एसओजी इंचार्ज सुनील शर्मा के साथ टीम में शामिल दरोगा और सिपाहियों ने बहादुरी का परिचय देते हुए आरोपियों को पकड़ लिया।
एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक रामनिवास के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाली टीम में शामिल था। वारदात के बाद से वह फरार चल रहा था। मौके से पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और चार खोखे बरामद किए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने दहशत में कहा कि अब वह कभी यूपी में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि यहां “बाबा की पुलिस” के सामने कोई टिक नहीं सकता।
मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक और आरोपी अनिल पुत्र सतीश, निवासी सोनीपत (हरियाणा) को भी दबोचा। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। यही बाइक दिशा पाटनी के घर की रेकी में इस्तेमाल की गई थी। जांच में सामने आया कि इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। रामनिवास राजस्थान के अजमेर जिले के बियावर का रहने वाला है, जबकि अनिल हरियाणा के सोनीपत का निवासी है। पुलिस के अनुसार गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और सेलेब्रिटी के घर फायरिंग कर दहशत फैलाना चाहता था।
इससे पहले गाजियाबाद में एसटीएफ ने मुठभेड़ में शूटर रविंद्र और अरुण को ढेर कर दिया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने नकुल और विजय को गिरफ्तार किया था। अब बरेली पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की साजिश में शामिल एक-एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ रहा है। गाजियाबाद और दिल्ली के बाद बरेली पुलिस ने भी बड़ी सफलता हासिल की है।