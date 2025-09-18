एनकाउंटर में ढेर नहीं शहीद है वो! रोहित गोदारा की धमकी… हम बदला जरूर लेंगे

बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया। दोनों बदमाशों की पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई। फायरिंग मामले से जुड़े दो बदमाश अभी तक फरार हैं। फरार बदमाशों की पहचान नकुल और विजय के रूप में हुई है। मारे गए दोनों बदमाश पेशेवर शूटर थे। वह दोनों गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ग्रुप के सदस्य थे। दोनों बदमाशों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम था।
दो बदमाशों के एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में धमकी दी और बदला लेने की बात कही। पहले पढें रोहित गोदारा की पोस्ट- 'राम-राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। आज जो एनकाउंटर हुआ, वह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि न्यूज़ चैनल जो खबरें चला रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि "ढेर हुए हैं", यह गलत है। हमारे भाई ढेर नहीं हुए, वे शहीद हुए हैं। उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। कुछ तो शर्म करो! एक तरफ तुम सनातन धर्म का नाम जपते हो, और दूसरी तरफ जो इसके लिए लड़ते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। यह न्याय नहीं है। जो लोग सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, वे सिर्फ अपनी रोटी सेंक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन धर्म की हार है। इस हिंदुस्तान में धर्म के लिए लड़ने वालों को मार दिया जाता है। यदि तुम सच्चे हो, तो उठाओ यह मुद्दा! हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म के नाम पर एक धंधा चल रहा है। सभी देशवासी इनसे सावधान रहें। हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं, तो अपने शहीद भाइयों के लिए भी वह कर सकते हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसमें जिसका भी हाथ है, चाहे वह कितना भी धनवान या ताकतवर हो, समय लग सकता है, लेकिन माफी नहीं मिलेगी।'
दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। फायरिंग के बाद फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि फेसबुक पोस्ट में लिखा- संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया है। यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।
दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री और DGP हमारे साथ हैं। दो बदमाशों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। दो बदमाशों की अभी तलाश जारी है। उन्हें भी जल्द ही अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा।