एनकाउंटर में ढेर नहीं शहीद है वो! रोहित गोदारा की धमकी… हम बदला जरूर लेंगे

दो बदमाशों के एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में धमकी दी और बदला लेने की बात कही। पहले पढें रोहित गोदारा की पोस्ट- 'राम-राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। आज जो एनकाउंटर हुआ, वह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि न्यूज़ चैनल जो खबरें चला रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि "ढेर हुए हैं", यह गलत है। हमारे भाई ढेर नहीं हुए, वे शहीद हुए हैं। उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। कुछ तो शर्म करो! एक तरफ तुम सनातन धर्म का नाम जपते हो, और दूसरी तरफ जो इसके लिए लड़ते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। यह न्याय नहीं है। जो लोग सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, वे सिर्फ अपनी रोटी सेंक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन धर्म की हार है। इस हिंदुस्तान में धर्म के लिए लड़ने वालों को मार दिया जाता है। यदि तुम सच्चे हो, तो उठाओ यह मुद्दा! हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म के नाम पर एक धंधा चल रहा है। सभी देशवासी इनसे सावधान रहें। हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं, तो अपने शहीद भाइयों के लिए भी वह कर सकते हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसमें जिसका भी हाथ है, चाहे वह कितना भी धनवान या ताकतवर हो, समय लग सकता है, लेकिन माफी नहीं मिलेगी।'